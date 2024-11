Twee fietsende uithalers aangehouden door douane

Beeld: de uithalers in de Waalhaven (foto Joey Bremer)

Lege tassen

Het gaat om twee mannen, een van 27 uit Maassluis en eentje van 24 jaar uit Rotterdam. Zij klommen rond 22.30 het hek over van een terrein aan de Waalhaven in Rotterdam. Zij werden door de douane aangehouden. Ze bleken in het bezit van lege sporttassen.

Fietsen

Op de plaats waar ze over het hek klommen, lagen in het gras twee fietsen met doorgeslepen sloten. De twee mannen werden door de douane aangehouden en later door de politie afgevoerd. Het is onduidelijk of er drugs zijn gevonden bij de actie.

Het was de laatste erg rustig met uithalers in het Rotterdamse havengebied. Hun activiteit is de laatste week weer sterk toegenomen.