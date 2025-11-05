5 november 2025

Twee gewonden bij schietincident in Tilburg

In Tilburg zijn twee mensen in een ziekenhuis behandeld na een schietpartij die op dinsdagavond plaatsvond. De politie stelde eerst alleen vast dat er in de Corellistraat in de wijk Stokhasselt een lege auto en een huis door kogels waren getroffen. Maar er werd ook een bloedspoor gevonden.