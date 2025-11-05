5 november 2025
Twee gewonden bij schietincident in Tilburg
In Tilburg zijn twee mensen in een ziekenhuis behandeld na een schietpartij die op dinsdagavond plaatsvond. De politie stelde eerst alleen vast dat er in de Corellistraat in de wijk Stokhasselt een lege auto en een huis door kogels waren getroffen. Maar er werd ook een bloedspoor gevonden.
Later bleek dat er bij een ziekenhuis twee personen waren binnengebracht op de spoedeisende hulp. Over de aard van de verwondingen is niets bekend gemaakt. De politie heeft de twee gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.