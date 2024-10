Twee Hagenaren gearresteerd voor explosie in Amstelveen

In september worden buurtbewoners aan de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen drie keer in korte tijd opgeschrikt door een nachtelijke ontploffing. Een eerste explosie vindt op woensdag 18 september plaats bij een woning. De nacht erna is er een harde knal te horen bij een flatgebouw in dezelfde straat. Vijf dagen later, op dinsdag 24 september, vindt er opnieuw een explosie plaats bij de portiekdeur van het flatgebouw. In alle gevallen is er sprake van forse schade, maar vallen er geen gewonden.