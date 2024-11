Twee jaar cel en tbs voor moordenaar Bilal

Beeld: politie onderzoekt de plaats delict in Ridderkerk.

Discussie

Uit het vonnis van de rechtbank valt op te maken dat Bilal op maandagavond 14 november van dat jaar met hem en de verdachte had afgesproken ‘om een discussie uit te praten’. Tijdens een woordenwisseling zou de 17-jarige een vuurwapen uit zijn jaszak hebben gehaald en hebben geschoten op Bilal. Hij zakte voor zijn huis aan de Olmenlaan in elkaar en stierf later in het ziekenhuis.

Bilal bleek later een uithaler van drugs te zijn. Hij had een week later voor de jeugdrechter moeten verschijnen.

Getuige

De vriend van Bilal is de belangrijkste getuige in deze zaak, die ook aanwezig was op de fatale avond. Verder is er ook objectief bewijs, zoals het telefoongebruik om 18.58 uur – enkele momenten voor het schietincident – tussen verdachte en getuige. De telefoon van de verdachte straalde aan bij een zendmast in de buurt van het plaats delict.

Er zijn afgeluisterde gesprekken van de moeder van de verdachte waarin wordt gesproken over ‘het wassen of verbranden van de kleding’ van de verdachte, vanwege kruit van ‘die ding’. Ook wordt in de gesprekken gezegd dat de verdachte met ‘die ding’ rondliep en dat hij voor zichzelf is opgekomen.

Maximaal

De twee jaar jeugddetentie is de maximale straf die aan een minderjarige kan worden opgelegd. De jeugd-tbs heet formeel een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) en de rechter gaat uit van een ‘intensieve, langdurige behandeling in een gesloten setting’.

Bij de 17-jarige is sprake van antisociale, narcistische en psychopathische kenmerken. Ook zijn gebrek aan empathie en verantwoordelijkheid vastgesteld en gaat hij om met criminele jongeren. Uit het vonnis: ‘Tevens is de verdachte opgevoed in een klimaat waarin sprake was van agressie (huiselijk geweld) en waarin het voor hem onveilig was. Zijn moeder heeft hem altijd de hand boven het hoofd gehouden.”

Veroordeeld

Zijn advocaat stelt dat alleen de getuige hem als schutter aanwijst en dat er verder niet voldoende bewijs is, maar de rechtbank is overtuigd dat de tiener Bilal neerschoot.

In 2023 werd de Rotterdammer al veroordeeld voor diefstal met geweld, afpersing, wapenbezit en mishandeling, schrijft Rijnmond. De nieuwe straf krijgt hij niet alleen voor de doodslag. Op 3 januari 2022 stichtte hij samen met anderen brand in een bedrijfspand in Barendrecht. In augustus van dat jaar sloeg hij iemand een gebroken kaak bij een huisfeest in Rotterdam. In zijn cel werd 18 gram hennep aangetroffen. De verdachte moet de ouders van Bilal een schadevergoeding betalen van 67.000 euro.