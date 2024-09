Twee jaar cel voor smokkel twee kilo cocaïne

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft dinsdag een 24-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden omdat hij in zijn auto ruim twee kilo cocaïne naar Duitsland probeerde te brengen.

(Beeld uit archief)

Wilp

De man reed op 7 mei 2024 op de snelweg A1 ter hoogte van Wilp in de richting van Duitsland. Hij werd staande gehouden door politieagenten, omdat zij een melding kregen omdat het kenteken van de auto van de man in het ANPR-systeem was geplaatst, omdat die in verband te brengen was geweest met criminele activiteiten.

Niet aannemelijk

De agenten ontdekten een verborgen ruimte in een deurpaneel van de auto en troffen daar ruim twee kilo cocaïne aan.

De man verklaarde dat hij niet wist dat er cocaïne in zijn auto was verborgen en dat hij niet onderweg was naar Duitsland, maar naar een vriend van hem in Enschede.

Verder verklaarde de Rotterdammer dat de vorige eigenaar van de auto of vrienden aan wie hij zijn auto eerder eens had uitgeleend de cocaïne mogelijk heeft of hebben achtergelaten.

De rechtbank vindt de verklaring van de man niet aannemelijk.

Op zijn naam

De man was op het moment dat de politie de cocaïne in de auto aan trof de bestuurder van de auto en de auto stond toen op zijn naam. De verdachte heeft niet verklaard van wie hij de auto had gekocht of aan wie hij zijn auto eerder had uitgeleend.

Het dossier bevat volgens de rechtbank ook geen enkel aanknopingspunt voor de door de man geschetste scenario’s. Volgens de rechtbank is het onaannemelijk dat de vorige eigenaar van de auto of een vriend van de man – zonder dat verdachte het wist – een hoeveelheid cocaïne met een aanzienlijke straatwaarde in de auto van de man had verborgen en achtergelaten.

YouTube

Verder bleek bij het uitlezen van één van de telefoons van de man dat hij recentelijk een (link naar een) YouTube-filmpje naar zijn neef had gestuurd waarin wordt uitgelegd hoe je een autodeurpaneel kunt verwijderen. Ook bevond zich in de auto een torx-schroevendraaier waarmee de verborgen ruimte open te maken was.

Ook gedroeg de man zich nerveus tegenover de agenten. De rechtbank komt al met al tot de conclusie dat de man wist dat de cocaïne in zijn auto lag.