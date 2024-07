Twee jongens vast voor eerdere explosie in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft naar aanleiding van een eerdere explosie bij een woning in die stad in juni, de afgelopen weken drie verdachten aangehouden. Een van hen is inmiddels weer op vrije voeten.

Explosief

In Amsterdam Nieuw-West ging op vrijdagavond 21 juni rond 23.30 een explosief af bij een woning aan de Schuitenhuisstraat. De woning liep schade op, maar er raakte niemand gewond. De politie is direct een onderzoek gestart dat heeft geleid tot aanhouding van drie verdachten.

Handgranaat

Het gaat om een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Hij is op 30 juni aangehouden, omdat hij in bezit was van een handgranaat. De recherche heeft zijn telefoon onderzocht en daaruit blijkt dat het explosief hoogstwaarschijnlijk ook was bedoeld voor de woning aan de Schuitenhuisstraat. De jongen zit nog altijd vast.

Betrokkenheid

Op 22 juli heeft het onderzoeksteam nog twee aanhoudingen verricht: een 15-jarige jongen en een 22-jarige man. Na verhoor is de 22-jarige man heengezonden. De minderjarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie aan de Schuitenhuisstraat. Hij is afgelopen donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft beslist dat hij voorlopig vast blijft zitten.

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.