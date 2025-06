30 juni 2025

Twee keer vrijspraak in 25 jaar oude coldcase Tonny ter Horst

De rechtbank in Zutphen heeft maandag een 51-jarige man uit Doetinchem en een 54-jarige man uit Didam vrijgesproken van gekwalificeerde doodslag van Tonny ter Horst, die in oktober 2000 in Terborg werd doodgeschoten. Zij spreekt de 54-jarige Didammer ook vrij van de hieraan voorafgaande overval op en poging doodslag van een coffeeshophouder. Volgens de rechtbank is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een veroordeling te komen. Justitie had respectievelijk twaalf en zestien jaar geëist tegen de twee mannen.