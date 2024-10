Twee kopstukken van beruchte Servische clan in Barcelona opgepakt

De clanleider, die bekendstaat onder de naam “Crazy Johnny”, werd op 18 oktober in Barcelona aangehouden, gevolgd door de arrestatie van zijn handlanger op 22 oktober. Volgens Europol wordt de clanleider beschouwd als “een van Europa’s meest gezochte en gevaarlijke voortvluchtigen”.

Marteling en moord

De andere voortvluchtige werd in Servië gezocht voor moord, in Oostenrijk voor ontvoering en marteling, en in Spanje voor mishandeling. In Servië was hij op de vlucht nadat hij zou hebben deelgenomen aan de moord op een rivaliserend clanlid, die in maart 2020 verdween en wiens lichaam een maand later met een schotwond werd gevonden in een put in de buurt van Sopot (Servië). In Oostenrijk werd een lid van een rivaliserende bende naar een hotel gelokt en vervolgens ontvoerd en gemarteld. Hij vroeg daarna zijn vader om een miljoen euro te betalen voor zijn vrijlating.

Versleutelde communicatie

De actie tegen de twee kopstukken werd gelanceerd door Europol en er waren politieagenten uit Servië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië en Bosnië en Herzegovina bij betrokken. Europol werkte samen met de Oostenrijkse, Duitse en Servische autoriteiten om de versleutelde communicatie van de verdachten te analyseren, wat leidde tot hun identificatie en arrestatie.

Bloedige vete

De Vračarski Clan is een subclan van de Kavač Clan, die sinds 2014 verwikkeld is in een onderwereldoorlog met de rivaliserende Škaljari Clan, waarbij meer dan 60 doden zijn gevallen. Dit conflict begon na de inbeslagname van een grote lading cocaïne in de haven van Valencia.