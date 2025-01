‘Twee mannen beschoten in Amsterdam-Noord, schutter voortvluchtig’

(Beeld uit archief)

Volgens buurtbewoners renden twee mannen een woning uit waarna ze achtervolgd en beschoten werden door een derde man met een vuurwapen. De schutter is vermoedelijk de bewoner van het huis op het Purmerhof. De twee beschoten mannen zouden volgens AT5 op een scooter zijn weggevlucht.

Arrestatieteam

Een arrestatieteam viel vervolgens de woning binnen om de bewoner uit het pand te halen, maar hij werd niet aangetroffen. Alle drie de betrokkenen zijn nog spoorloos.



Of er iemand gewond is geraakt en wat de aanleiding en toedracht is van de schietpartij, is nog onduidelijk. De recherche doet onderzoek.