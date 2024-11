Twee mannen gewond na schietpartij in Roosendaal

Volgens BN/De Stem zijn het allebei bekenden van de politie.

De eerste melding over het incident kwam rond 20.45 binnen. De politie heeft na onderzoek in de buurt twee auto’s meegenomen voor onderzoek. Later op de avond bleek uit het onderzoek dat de beschieting niet heeft plaatsgevonden op de plak waar de gewonden mannen zijn aangetroffen.

Buurtbewoners hebben verklaard dat er in de buurt geregeld drugs zou worden gedeald.