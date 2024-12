Twee mannen in Oosterhout aangehouden vanwege voorbereiden misdrijf

Agenten zagen rond 02.15 op het parkeerterrein van een winkelcentrum aan de Zuiderhout in Oosterhout een bestelbusje geparkeerd staan, waarvan de lampen aan stonden en de motor draaide. Bij de controle van het busje vonden ze in de laadbak veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, een brandblusser, fakkels, zwaar vuurwerk en extra kleding.



De twee inzittenden van het busje zijn aangehouden vanwege het voorbereiden van een misdrijf. De verdachten zijn twee mannen van 23 en 29 uit Roosendaal. Ze zitten vast en worden verhoord. De gevonden goederen en het bestelbusje zijn in beslag genomen, meldt de politie.