Twee mannen opgepakt in onderzoek naar internationale drugshandel

(Beeld uit archief)

Witwassen

Sommige van de aangehouden verdachten worden ook verdacht van het witwassen van geld.

Dinsdag zijn verschillende woningen en bedrijfspanden in Nederland, Duitsland en Spanje doorzocht. Bij de doorzoekingen zijn computers en telefoons, auto’s, geld, horloges en administratie in beslag genomen. Op een woning in Nijmegen en op diverse panden waarin zonnestudio’s gevestigd zijn is beslag gelegd.

Cryptodiensten

Ook is beslag gelegd op diverse tegoeden van enkele verdachten. In Duitsland zijn ook computers, paspoorten en administratie in beslag genomen. In Spanje is door de Nationale Politie beslag gelegd op panden en tegoeden.

Het onderzoek naar deze verdachten liep al geruime tijd. In het onderzoek heeft de recherche onder andere gebruik gemaakt van informatie uit meerdere cryptodiensten.