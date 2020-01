Twee mannen opgepakt na schietpartij in woning Tilburg

Connect on Linked in

In Tilburg is zondagochtend een man gewond geraakt na een schietpartij in een woning in de Gregoriusstraat. Een arrestatieteam viel enkele uren later dezelfde woning binnen en arresteerde de bewoner die verdacht wordt van de schietpartij. Ook de gewonde man is opgepakt.

Schotwond

Rond 06.30 kreeg de politie een melding dat er schoten werden gehoord in de Gregoriusstraat in Tilburg. Direct gingen politiemensen ter plaatse, maar in de straat bleek alles rustig te zijn. Op datzelfde moment meldde zich het slachtoffer van de schietpartij zich met een schotwond in het ziekenhuis. Deze verklaarde dat hij in de woning aan de Gregoriusstraat ruzie met de bewoner had gekregen, waarna deze het vuur op hem opende. Het slachtoffer is aangehouden.

Woninginval

Gezien het gevaar werd er voor de arrestatie van de verdachte een arrestatieteam opgeroepen. Het AT viel rond 09.50 de woning van de verdachte binnen en hield hem aan. Over de reden en exacte toedracht van de schietpartij is nog veel onduidelijkheid. Een rechercheteam doet nader onderzoek.