Twee mannen opgepakt na vondst tientallen kilo’s xtc-pillen in garagebox

De politie kwam de xtc-pillen op het spoor na een anonieme tip dat er in een garagebox of loods aan de Polluxstraat een ‘verdachte situatie was wat mogelijk te maken had met drugs’. Daarop kwamen agenten ter plaatse. Die zagen dat er twee mannen vanuit de garage naar buiten kwamen.



Nadat de agenten al snel zagen dat er pillen in de garagebox lagen, werden ter plaatse twee mannen aangehouden: een 27-jarige man uit Rotterdam en een 34-jarige man uit Steenbergen.



De garagebox is zondag leeggehaald, waarbij tientallen kilo’s xtc-pillen en enkele tabletteermachines om de pillen te maken in beslag genomen werden. De recherche zet het onderzoek voort.