Twee mannen uit Etten-Leur opgepakt na vondst drugs en drugslabs

Anonieme tip De recherche van het team Markdal kreeg enkele maanden geleden een anonieme tip dat een man mogelijk drugs zou produceren en/of verhandelen. Er werd vervolgens een onderzoek gestart naar deze 24-jarige man uit Etten-Leur. Het onderzoeksteam zag de man donderdag met een doos uit een loods komen aan de Bennebroekerdijk in Cruquius, waarna hij wegreed. De auto waarin hij reed werd aan de kant gezet en in de doos zat 13,5 kilo harddrugs. De verdachte is daarop direct aangehouden.

Groot drugslab

Kort daarna viel een arrestatieteam de loods in Cruquius binnen. Daar trof het team een groot drugslab aan voor het vervaardigen van 4MMC. Specialisten van Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben het lab ontmanteld en de spullen zijn afgevoerd.

Tientallen liters chemicaliën

Direct daarna is het arrestatieteam binnengevallen in een woning aan Liesbosweg in Etten-Leur waar een versnijdingslocatie werd aangetroffen voor de distributie van verschillende soorten harddrugs. Bij deze inval werd een 22-jarige man uit Etten-Leur aangehouden. Ook werden tientallen liters brandbare chemicaliën aangetroffen wat volgens de politie een risico vormde voor de directe omgeving, omdat er ook gebruik van magnetrons werd gemaakt in het hele proces.

Inval in Breda

Ook is er een inval gedaan in een woning in Breda waar ‘een tiental kilo’s’, verschillende soorten drugs is aangetroffen. Alles is inbeslaggenomen. Het onderzoek is in volle gang en de verdachten zijn in verzekering gesteld.