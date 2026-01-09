Twee mannen vandaag voor raadkamer na bijna dodelijke schietpartij in Genk

Levensreddende operatie Aan een plein in de Melbergstraat in Genk werd op 15 december rond 19.00 een 24-jarige man neergeschoten. Het slachtoffer werd meermaals beschoten door één of twee personen vanuit een voertuig, waarna de daders op de vlucht sloegen. De Genkenaar werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij een levensreddende operatie onderging.



Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat er minstens vier personen betrokken zouden zijn.

Arrestaties

Op 17 december 2025 werd een 19-jarige man aangehouden, waarna tevens een huiszoeking plaatsvond. Op 19 december volgden nog drie huiszoekingen en een tweede arrestatie, van een 19-jarige man. Beide personen werden na verhoor vrijgelaten.

Spanje

In het kader van dit onderzoek werden binnen 72 uur na de moordpoging ook drie arrestaties verricht in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het gaat om drie mannen van 19, 21 en 26 jaar, alle drie uit Genk. De drie verdachten zouden van plan zijn geweest via het Zuid-Spaanse Algeciras naar Marokko te vluchten. De drie sloegen op de vlucht in de auto van de moeder van twee van hen.



De verdachten werden uitgeleverd aan België. Eén van hen is ondertussen vrijgelaten, twee andere verdachten zijn na verhoor en voorleiding bij de Tongerse onderzoeksrechter aangehouden. Beide mannen zullen vrijdag voor de raadkamer verschijnen die zal beslissen over hun voorlopige hechtenis.

Veel overlast

De exacte omstandigheden en het motief van de schietpartij worden nog onderzocht. Buurtbewoners reageerden eerder tegenover omroep TV Limburg niet verrast te zijn dat er een schietpartij plaatsvond vlakbij een jeugdhuis in hun straat. Zij zeggen dat er al veel langer overlast is in de wijk Termien waar veel gedeald wordt en geen cameratoezicht is.



