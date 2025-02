Twee mannen zwaargewond bij schietpartij op feest in Rotterdam, duo opgepakt

(Beeld: JBMedia)

De schietpartij vond rond 03.55 plaats in zalencentrum Sunrise aan de Galvanistraat in Rotterdam-Delfshaven. Daar was op dat moment het feest Hindi Glam Night aan de gang of net afgelopen. Het feest duurde volgens de flyer tot 03.30.

Kritiek

Er werden meerdere schoten gelost en er zijn kogelhulzen gevonden. Een van de slachtoffers lag binnen in de feestzaal, hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer vonden omstanders buiten op de Marconistraat, ook hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachten

Agenten startten meteen een onderzoek en hielden daarbij een 43-jarige man uit Amsterdam en een 46-jarige man uit Rotterdam aan. Hun rol bij de schietpartij wordt onderzocht. Bij één van de verdachten zijn zogenaamde schiethanden veiliggesteld, om zo te kunnen vaststellen of hij een wapen heeft gebruikt, aan de hand van kruitsporen.



Er waren veel mensen aanwezig op het feest en er waren dus ook veel getuigen van het schieten. De politie heeft met meerdere getuigen gesproken.



De politie heeft buiten op linie mensen moeten wegsturen. Dat gebeurde onder meer met politiehonden. De schietpartij vond plaats na een ruzie. Wat de reden daarvan was, is nog onbekend.