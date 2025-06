‘Twee Schotse mannen doodgeschoten bij Irish Pub aan Costa del Sol’

De schutter vluchtte na de daad in een vluchtauto, die door een handlanger zou zijn bestuurd. Sommige Spaanse media spreken over twee schutters, maar dit is nog niet door de politie bevestigd. De dodelijke schietpartij vond plaats na afloop van de Champions League-finale, onder toeziend oog van geshockeerde toeristen, buurtbewoners en expats.

Het eerste slachtoffer zou in zijn borst zijn geschoten en de tweede in de borst en buik. Ze zouden zijn neergeschoten voor de ingang van Irish Pub Monaghans. Op beelden die online zijn verschenen, is een dode man in een korte broek en een T-shirt te zien die op zijn rug ligt bij een bord met drankjes en eten op het terras.

Wegversperringen

Er zijn nog geen berichten over arrestaties, hoewel de politie na de schietpartij wegversperringen in de omgeving heeft geplaatst om de daders te pakken. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek naar de dubbele moord.

Volgens onbevestigde lokale berichten gaat het mogelijk om een dubbele liquidatie die verband houdt met een bende, vanwege de koelbloedige wijze waarop de schietpartij is uitgevoerd.

Eerder dodelijk geweld

De moorden van gisteravond volgen op een dodelijke schietpartij bijna zes weken geleden waarbij een 32-jarige Britse man in het nabijgelegen Calahonda werd neergeschoten. Hij werd op 21 april rond 20.00 doodgeschoten toen hij na een voetbalwedstrijd met vrienden terugliep naar zijn auto.

De provincie Malaga kampt de laatste maanden met een toename van schietpartijen en dodelijk geweld wat zorgt voor onrust onder zowel de lokale bevolking als toeristen. Begin mei werden drie mannen gearresteerd na de zesde schietpartij in Malaga in slechts drie weken tijd. Slechts een paar dagen later vond er opnieuw een schietpartij plaats in de provincie, waarmee het totaal op zeven schietpartijen in slechts 45 dagen kwam.