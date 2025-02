Twee minderjarigen in Zeeland aangehouden met (nep)-vuurwapens

Beeld: Nepvuurwapens zijn vaak niet van echt te onderscheiden

Ontsnapt

In Middelburg kreeg de politie gisteren rond vijf uur een tip over een drugsdeal aan het Abdijplein. De politie hield op basis van een signalement een minderjarige jongen aan op de Lange Delft, die daarop probeerde te ontsnappen. Kort daarop werd hij weer in zijn kraag gegrepen door een agent.

Daarop zagen agenten dat de jongen wat in zijn broekzak verborgen hield. Het bleek om een vuurwapen te gaan. De jongen werd daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Dit laat de politie donderdag weten in een bericht.

Nepwapen

Eerder die dag brachten politieagenten een bezoek aan een middelbare school op Walcheren, omdat een leerling een vuurwapen bij zich zou hebben. Later bleek het vuurwapen nep te zijn. Maar het was nauwelijks te onderscheiden van een echt wapen.

Het wapen zou afkomstig zijn van een online verkoopplatform. Na de vondst is de woning van de minderjarige jongen doorzocht, maar daar is verder geen verdacht materiaal aangetroffen. De jongen is aangehouden en verhoord op het politiebureau.

Verboden

De politie laat weten dat als je 14 jaar of ouder bent en je met een nepwapen rondloopt dat zó echt lijkt dat je er iemand mee kunt bedreigen, je dan strafbaar bent. Als voorbeeld noemt ze ook het beschieten van iemand met een zogenaamde gel-blaster, voor een TikTok-challenge. Hier staat een hoge geldboete voor, tot zelfs de kans op een gevangenisstraf. Het kan de dader een strafblad opleveren en het ontbreken van een Verklaring Omtrent Gedrag.

De politie meldt dat de politie ook als het om nepwapens blijkt te gaan, altijd het zekere voor het onzekere neemt en haar kogelwerende vesten aantrekt. Het kan zijn dat jongeren dan worden behandeld als een vuurwapengevaarlijke verdachte. “Agenten worden bijna elke dag in hun werk geconfronteerd met wapens waarvan zij van tevoren niet weten of ze dodelijk zijn of niet, aldus de politie.”

Hierbij gaat het ook regelmatig om nepwapens. Soms voelen agenten zich hierbij zelfs genoodzaakt om een schot te lossen.