Twee nachtelijke explosies in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam hebben zondagnacht twee explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde in bij een pand aan de Rhoneweg in Sloterdijk en bij een woning in de Nieuwe Maanstraat in Noord. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade op beide locaties.

Bij een woning aan de Nieuwe Maanstraat in Amsterdam-Noord ging rond 00.30 een explosief af. Daardoor vlogen de ruiten van de woning eruit.

Evenementenlocatie

Rond 03.15 ging een explosief af bij een evenementenlocatie op de Rhoneweg in Amsterdam-Sloterdijk. Door de knal ontstond schade aan de gevel.

De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de forensische opsporing hebben op beide locaties onderzoek verricht. Er zijn geen verdachten aangehouden.