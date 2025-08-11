Twee Nederlanders (18) verdacht van mishandelen landgenoot in Kroatië

Poreč Het slachtoffer zou woensdagnacht rond 03.10 zijn mishandeld in een horecazaak in een toeristenoord in de regio Poreč, aan de westkust van Kroatië. De Nederlander liep zwaar lichamelijk letsel op. De mishandeling vond plaats na eerdere ruzies.

Een verdachte wordt volgens de Kroatische politie aangeklaagd omdat hij zwaar lichamelijk letsel zou hebben toegebracht, de ander voor deelname aan de vechtpartij. De politie heeft een strafrechtelijke procedure ingediend tegen de twee verdachten.

Hoe het momenteel met het slachtoffer gaat, is niet bekendgemaakt. Of de twee Nederlanders vastzitten, is onduidelijk.