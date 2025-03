Twee Nederlanders opgepakt bij ontmanteling wietorganisatie Alicante

Diefstal stroom Het onderzoek begon in november vorig jaar toen door de Spaanse politie werd ontdekt dat er veel meer stroom werd verbruikt dan gebruikelijk in een afgelegen landhuis in Millena. Tegelijkertijd werd er onderzoek gedaan naar een groep Albanezen die ervan verdacht werden banden te hebben met een criminele organisatie die zich toelegt op de teelt van marihuana, wat leidde tot een mogelijk verband tussen de twee zaken.

18.000 euro per jaar

De criminelen huurden in Millena een huis voor 18.000 euro contant geld per jaar en betaalden dat in twee halfjaarlijkse betalingen. Ze maakten gebruik van permanente veiligheidsmaatregelen en reisden geregeld heen en weer tussen Spanje en verschillende Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk, waardoor de politie moeite had om ze te volgen.

Vluchtpogingen

Op 19 februari viel een arrestatieteam het landhuis in Millena binnen. Daar werden 800 wietplanten, drie voertuigen en kweekapparatuur in beslag genomen. De twee Albanezen probeerden door een gipsplaatmuur omver te werpen en via de aangrenzende terrassen te ontsnappen, maar de politie wist ze met behulp van een drone te lokaliseren en arresteren. De 25-jarige Nederlandse man en de 29-jarige Nederlandse vrouw werden ook gearresteerd. De man werd in de buurt van de wietplantage aangetroffen, de vrouw meldde zich later op het politiebureau in Alcoy.

De twee Albanezen blijven voorlopig vastzitten, terwijl de Nederlanders onder toezicht zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van drugshandel, fraude met elektriciteit en verzet tegen de politie. Het onderzoek wordt voorgezet en de politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.