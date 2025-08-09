Twee Nederlandse jongens overgeleverd aan België voor explosies

Niet duidelijk is waar de twee jongens van 18 en 19 jaar zijn opgepakt. Ze zijn ondertussen overgeleverd aan België.

De ontploffing was rond 02.00. Een persoon werd in shock overgebracht voor behandeling in het ziekenhuis. Naast de drie woningen zijn door de klap ook drie auto’s beschadigd bij de explosie.

In het onderzoek waren eerder ook al twee tienerjongens opgepakt. Die zijn intussen door de onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis geplaatst.