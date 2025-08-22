Twee nieuwe arrestaties voor Haagse coldcase uit 1992

Niemand veroordeeld De 64-jarige Louis van Dam bleek met zes kogels van achteren te zijn doodgeschoten. Opmerkelijk was dat geen goederen waren weggenomen. Destijds zijn in deze zaak drie verdachten aangehouden, maar deze zijn later ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Er is in 1992 niemand veroordeeld.

Coldcasekalender

Ondanks zeer uitgebreid onderzoek in 1992 is de moord op Louis van Dam nooit opgelost. Een paar jaar geleden is voor deze zaak via de coldcasekalender opnieuw aandacht gevraagd. In 2022 kwam bij de politie nieuwe informatie binnen. Het onderzoek is meerdere keren besproken in Opsporing Verzocht en in Team West.

Arrestatie

Het coldcaseteam, dat onderzoek doet naar onopgeloste zeer ernstige misdrijven, heeft deze zaak opnieuw onderzocht. In dat onderzoek kwam een in maart 2025 aangehouden 70-jarige verdachte in beeld. De verdachte zit sinds zijn aanhouding vast. Hij zou eerder ook al verdachte zijn geweest in de zaak. Volgens het AD gaat het om oud-Enschedeër Ruben B. Of de twee nieuwe aangehouden verdachten – waaronder ook Ronald B., de broer van Ruben – ook eerder zijn aangehouden, is onduidelijk.

Beloning

Ondanks de aanhoudingen doet het coldcaseteam nog steeds volop onderzoek naar de dood van Louis “Loek” van Dam. De recherche is nog steeds op zoek naar tips, getuigen en andere informatie die belangrijk kan zijn voor het oplossen van dit onderzoek. In de zaak is een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

De twee verdachten die woensdag zijn aangehouden zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Zij blijven voorlopig vastzitten.