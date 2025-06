Twee nieuwe verdachten opgepakt in onderzoek naar dood tweelingbroer S10

Volledige beperkingen De twee verdachten zijn een minderjarig persoon en een 30-jarige man uit Hoorn. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de moord/doodslag danwel wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. De verdachten zitten vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



Donderdag worden de twee voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of zij langer vast moeten blijven zitten.

Eerste verdachte

Op 21 mei werd al een 23-jarige man uit Hoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Ook hij wordt verdacht van moord/doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving met de dood tot gevolg. De raadkamer van de rechtbank heeft begin juni besloten zijn voorarrest met 60 dagen te verlengen.

Coma

Emiel, de tweelingbroer van zangeres Stien den Hollander, alias S10, werd op 16 april zwaargewond aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam-Osdorp. Hij liep ernstig letsel op en lag ruim twee maanden in coma. Het slachtoffer uit Hoorn had contacten in het criminele milieu. Hij zou bedreigd en gegijzeld zijn geweest door criminelen.

