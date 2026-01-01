Twee panden van zorginstelling in Rotterdam beschoten

(Beeld: JBMedia)

Wanneer de panden zijn beschoten is nog onduidelijk, maar mogelijk is dat vannacht gebeurd. Het pand op de Herkingenstraat (foto) is zeker vier keer geraakt. Op straat liggen acht kogelhulzen.

Kogelhulzen

Kort voor deze beschieting kwam ook een melding binnen van een beschieting van dezelfde zorginstelling op de Van Speykstraat. Ook daar zaten kogelgaten in het raam, op straat liggen zes kogelhulzen. De politie doet onderzoek en houdt rekening met een verband tussen beide incidenten.



Op de website van de zorginstelling staat: ‘Zorg voor Elkaar Rotterdam is een multiculturele thuiszorgorganisatie die zich inzet voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.’