Twee panden van zorginstelling in Rotterdam beschoten
In Rotterdam zijn twee panden van dezelfde zorginstelling beschoten. Het gaat om panden voor begeleid wonen aan de Van Speykstraat en de Herkingenstraat. In de ramen zijn kogelgaten te zien en er liggen kogelhulzen op straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
(Beeld: JBMedia)
Wanneer de panden zijn beschoten is nog onduidelijk, maar mogelijk is dat vannacht gebeurd. Het pand op de Herkingenstraat (foto) is zeker vier keer geraakt. Op straat liggen acht kogelhulzen.
Kogelhulzen
Kort voor deze beschieting kwam ook een melding binnen van een beschieting van dezelfde zorginstelling op de Van Speykstraat. Ook daar zaten kogelgaten in het raam, op straat liggen zes kogelhulzen. De politie doet onderzoek en houdt rekening met een verband tussen beide incidenten.
Op de website van de zorginstelling staat: ‘Zorg voor Elkaar Rotterdam is een multiculturele thuiszorgorganisatie die zich inzet voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.’