Twee partijen coke onderschept in Rotterdamse haven, 598 kilo in totaal

Op 24 september werd 350 kilo cocaïne aangetroffen in een container met bananen die was geladen in Ecuador. De container werd gecontroleerd door de douane waar werd gezien dat de cocaïne in ongeveer 1000 dozen was geïmpregneerd. De bananen werden uitgepakt waarna uiteindelijk 350 kilo coke tevoorschijn kwam. De politie heeft de zaak in onderzoek en er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Tweede vangst

Een dag later onderschepte de douane een partij van 248 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt tussen een lading cacao (foto). De container kwam via Colombia uit Ecuador en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam. Dit bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie niets te maken met de smokkel. De drugs zijn inmiddels vernietigd.