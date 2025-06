Twee politieacties tegen drugsproductie

(Beeld uit archief)

Cocaïnewasserij

Dinsdag stapte de politie naar binnen in een pand aan de Stationsstraat in Scheemda, waar twee verdachten werden aangehouden. Het onderzoek gaat door. De politie beschikte over informatie dat er zich daar een cocaïnewasserij zou bevinden. In een cocaïnelab wordt van cocaïnepasta het snuifbare cocaïne in poedervorm gemaakt.

Vrouw

De verdachten zijn een 57-jarige man en een 44-jarige vrouw uit Scheemda. Zij zitten vast en worden verhoord over hun rol en betrokkenheid bij de cocaïnewasserij. De twee zitten in beperkingen, wat betekent dat ze in het belang van het nog lopende onderzoek geen contact met de buitenwereld mogen hebben, behalve met hun advocaat.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft onderzoek in het pand verricht en het drugslab ontmanteld.

Buitenland

In het zuiden en oosten van Nederland waren er woensdagochtend rond 06.00 invallen in een ander politieonderzoek.

Ook hier had de recherche informatie gekregen dat er drugs werden geproduceerd en/of verhandeld. De invallen waren in Den Bosch, Brakel en Zaltbommel.

Een aantal verdachten in het onderzoek stond ook gesignaleerd in het buitenland. Twee mannen (30 en 35) zijn aangehouden, in Brakel en Zaltbommel.

De politie stuitte op ‘een grote hoeveelheid aan pillen’ waarvan de precieze samenstelling nog wordt onderzocht.

Er zijn computers en een sealapparaat in beslag genomen.