Twee schietincidenten in Amsterdam Zuidoost

Schoten De eerste schoten vielen woensdag rond 17.45 op de openbare weg, aan de Grubbehoeve in Zuidoost. Hierbij is een man gewond geraakt, die naar het ziekenhuis moest worden vervoerd, zo meldt de politie. De recherche en de forensische dienst van de politie startten ter plaatse een onderzoek.

Gewonden

Het tweede incident vond donderdagmorgen plaats, even na 8.30, aan het Opijnenhof. Daarbij vielen twee gewonden, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schutter is er volgens de politie in onbekende richting vandoor gegaan. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend.