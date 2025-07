Twee schietincidenten in de Amsterdamse nacht

Beeld: de politie doet onderzoek in de Albert Cuypstraat (foto Mizzle Media)

Geschoten

Rond kwart over een zouden omstanders hebben gezien hoe er geschoten werd in de Albert Cuypstraat. Nadat de politie ter plaatse was gekomen, werd de straat meteen afgesloten. Mensen moesten weg uit een tram die binnen de afzetting kwam te staan, laat een 112-fotograaf weten. Agenten deden onder meer onderzoek onder een auto.

Ter plaatse werden geen gewonden aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Knal

Kort daarna vielen er ook schoten in Amsterdam-Noord, aan de IJsselmeerstraat. Rond half twee hoorden omwonenden daar een luide knal, en schreeuwende mensen. Zij zagen meerdere mensen wegrennen uit een fietstunnel, een daarvan schreeuwde dat hij pijn had.

Politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en zochten in de omgeving naar een mogelijke verdachte. In de fietstunnel werd een kogelhuls en een patroon aangetroffen. Ook werd er een bloedspoor gevonden.

Volgens een agent ter plaatse is één voertuig die mogelijk betrokken zou zijn bij het incident in de omgeving aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, ter plaatse is niemand aangetroffen. De omgeving is afgesloten voor onderzoek.