Donderdag KORT | Schietincidenten in Rotterdam en Schiedam

Beeld: na de schietpartij aan de Gooilandsingel in Rotterdam (foto MediaTV)

Geschoten

In Rotterdam vond de schietpartij rond 20.45 plaats, aan de Gooilandsingel. Er werd bij een café gericht geschoten op een man, die daarbij niet gewond raakte.

Daarna vluchtten twee personen, waarvan eentje in de richting van de Pleinweg, en de andere in de richting van Ahoy. Dit meldt een 112-verslaggever.

Vuurwapen

In de buurt werd een man aangehouden, laat de politie weten, waarbij een vuurwapen in beslag is genomen. De rol van deze man wordt door de politie onderzocht.

Tijdens de schietpartij zaten er mensen op het terras. Op de tafels daar stonden na de gebeurtenis nog halfvolle borden.

Huls

Er werd woensdagavond ook geschoten op het metrostation Schiedam Nieuwland. Ook hier vielen geen gewonden. Het perron werd afgezet door de politie. Daar vond zij een huls, die werd veiliggesteld met een dna-kit.