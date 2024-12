Twee schietpartijen aan de Costa del Sol

Duitse man Dinsdag werd een Duitse man van Arabische afkomst neergeschoten buiten een apotheek in Puerto Banús, bij Marbella. Het slachtoffer overleefde nadat hij was weggerend en zich had kunnen verstoppen in het winkelcentrum Cristamar. Hij kwam er van af met een schotwond in zijn been.

Er zijn geen arrestaties verricht.

Hoodie

Donderdagavond kreeg de politie in Benalmádena een telefoontje over een schietpartij. Een man die zei beschoten te zijn meldde dat een vriend van hem in het hoofd geschoten was. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. De twee mannen die werden beschoten wisten te ontkomen door uit de auto te vluchten.

Volgens de politie lijkt het erop dat een auto met daarin de twee slachtoffers rond 19.45 werd klemgereden op Calle Poseidon. Getuigen vertelden dat de mannen waren beschoten door een persoon met een hoodie op.

De twee mannen sprongen uit hun auto en van de weg af naar een steile helling. Ze wisten via de beneden gelegen droge rivierbedding te ontkomen en bleven ongedeerd.

De schutter ontkwam in een grote SUV. Er zijn geen arrestaties verricht.