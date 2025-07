Twee schietpartijen in de nacht | Gewonde in Rotterdam, café beschoten in Haarlem

Beeld: politieonderzoek aan de Schinnenbaan (foto JBMedia)

Gewond

In Rotterdam raakte even na middernacht een 20-jarige man gewond, na een schietpartij bij een tramhalte aan de Schinnenbaan. Dit meldt de politie. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Er werd door de politie een plaats delict ingericht. De forensische opsporing heeft tenminste één huls en een blokje hasj veiliggesteld.

In verband met de schietpartij zijn een 20-jarige Rotterdammer en een 15-jarige jongen uit Schiedam aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schotenwisseling. Een verdachte werd met papieren zakken om zijn armen overgebracht naar het politiebureau, om mogelijke schietsporen veilig te stellen.

Beschoten

Het pand van een eetcafé aan de Jan van Geunsweg in Haarlem was deze nacht het doelwit van een schutter. Vanmorgen werden op straat minimaal tien kogelhulzen ontdekt. In het raam van het eetcafé in de Haarlemse Waarderpolder zijn inslagen zichtbaar.

Ook hier kwam de forensisch opsporing ter plaatse om onderzoek te doen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Ook is er geen melding van aanhoudingen gedaan door de politie.