Twee schietpartijen in regio Den Haag

Grijze auto Omstreeks 00.20 kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Oudenborch in Monster. Ter plaatse bleek al snel dat er inderdaad geschoten was. Vermoedelijk werd er vanuit een grijze auto geschoten op een andere auto. De twee inzittenden van de beschoten auto bleven ongedeerd.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams in nabij geparkeerde voertuigen.

Gravinnendreef

Ruim een uur later, rond 01.30, kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Gravinnendreef in Den Haag. Ter plaatse bleek dat er geschoten was op een woning. Hierbij ontstond schade aan de ruit en de voorzijde van de woning. Niemand raakte gewond.

De politie meldt dat de dader vermoedelijk een man is die donkere kleding droeg en na het incident in de richting van de Schoutendreef vluchtte.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Over een aanleiding voor beide schietpartijen is nog niets bekend.