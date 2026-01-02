Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart (UPDATE)

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Beide slachtoffers zijn gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De twee overleden tieners liggen onder een wit laken in een witte tent.

Het gebied rond de brug is groots afgezet. Bij een van de witte tenten waar een slachtoffer onder ligt, liggen twee fietsen. De voertuigen waren vermoedelijk van de slachtoffers.

Groot rechercheteam

De verdachte(n) is/zijn op de vlucht geslagen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident. Bij het sporenonderzoek is onder meer een speurhond van de politie ingezet.

Het Parool schrijft dat het mogelijk zou gaan om een conflict tussen Syrische jongeren en een groep jongeren met een Zuid-Amerikaanse achtergrond.