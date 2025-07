Twee uithalers aangehouden in Rotterdamse haven

Beeld: de politie aan het werk tijdens de actie (foto JB Media)

Camera

Beveiligers van een containerbedrijf in de Rotterdamse Waalhaven zagen via camerabewaking dat er twee personen over het hek waren geklommen.

Daarop omsingelden politieagenten het terrein, in afwachting van het Team Bijzondere Bijstand van de douane. Dit meldt een 112-fotograaf.

Aanhouding

Met behulp van een hond werd in een koelcontainer een 28-jarige man aangetroffen. Hij bleek afkomstig uit Zoetermeer. Kort daarop hield men ook een 17-jarige jongen aan uit Rotterdam.

De twee zijn allebei aangehouden op het vermoeden van uithalen. Op het moment dat de beveiligers de mannen over het hek zagen springen, waren ze namelijk in bezit van een zwarte sporttas. Die is niet meer aangetroffen. Het is onduidelijk of er nog drugs op het haventerrein zijn gevonden.