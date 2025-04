Twee uithalers aangehouden na anderhalve maand rust in Rotterdamse haven

Beeld: de aanhouding van de uithalers in de Rotterdamse Waalhaven afgelopen nacht (foto JBMedia)

Aangehouden

De twee uithalers waren 14 en 20 jaar oud, en werden aangehouden door het team bijzondere bijstand van de douane, in de Rotterdamse Waalhaven, rond 1.20. Tenminste een van de uithalers was volgens een 112-verslaggever in het bezit van twee grote, zwarte, lege tassen.

Drugs

De uithalers werden aangehouden in een zogenaamd empty depot in de haven, dat is een opslagruimte voor lege containers. Dat werd hermetisch afgesloten door douaniers. Bij de actie werd een drone ingezet. Het OM wil niet zeggen of er ook drugs zijn gevonden. De verslaggever ter plaatse denkt dit wel te hebben waargenomen.

In de Rotterdamse haven waren al anderhalve maand geen uithalers maar aangehouden.