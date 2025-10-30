 Meteen naar de content
30 oktober 2025

Twee verdachten aangehouden na melding ontvoering

De politie heeft in de nacht van afgelopen maandag op dinsdag in Oudenbosch twee verdachten aangehouden, op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering. Het slachtoffer werd teruggevonden in een auto.

Laatste Nieuws

Vermist

De politie reageerde op een melding dat er een man was vermist, en mogelijk ontvoerd. Ze startte daarop een onderzoek, dat leidde naar een woning aan de Spuilaan in Oudenbosch.

Daar trof ze de verdachten aan, van wie er een minderjarig was.

Ongedeerd

In dezelfde nacht vonden agenten het slachtoffer terug, in een auto op straat. Hij was ongedeerd, laat de politie weten.

De verdachten zitten vast, in beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat en dat de politie verder geen informatie kan delen over het onderzoek.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.