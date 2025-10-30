Twee verdachten aangehouden na melding ontvoering

Vermist De politie reageerde op een melding dat er een man was vermist, en mogelijk ontvoerd. Ze startte daarop een onderzoek, dat leidde naar een woning aan de Spuilaan in Oudenbosch.

Daar trof ze de verdachten aan, van wie er een minderjarig was.

Ongedeerd

In dezelfde nacht vonden agenten het slachtoffer terug, in een auto op straat. Hij was ongedeerd, laat de politie weten.

De verdachten zitten vast, in beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met een advocaat en dat de politie verder geen informatie kan delen over het onderzoek.