Twee verdachten aangehouden na schietpartij in Amsterdam | Slachtoffer naar ziekenhuis gebracht

Schoten De schoten vielen rond 13.00 vandaag, op de kruising van de Johan Kernstraat en de Jozef Scaligerstraat, in het stadsdeel Slotervaart. Omstanders hoorden twee schoten, meldt de Amsterdamse stadszender AT5 op haar website. De politie kan dit nog niet bevestigen.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte vervolgens een onderzoek op de plaats delict en hield daarna twee personen aan.

Blinddoek

De aanhoudingen werden gedaan door een arrestatieteam, op een parkeerplaats aan de Koningshoef in Zuidoost. Op foto’s is te zien dat de verdachte op zijn knieën moest zitten en een blinddoek om kreeg.

In de buurt van de parkeerplaats werd een tweede verdachte aangehouden door het arrestatieteam. Tijdens de aanhoudingen hing er een politiehelikopter boven de wijk. De politie heeft de auto waar de verdachten vermoedelijk in zaten meegenomen, aldus AT5.

De krant Het Parool heeft iets meer details. Volgens hun berichtgeving sloeg na de schietpartij zeker één verdachte op de vlucht in een auto, die niet veel later werd aangetroffen op de parkeerplaats in Amsterdam-Zuidoost. Even later werd ook de andere verdachte in de buurt gearresteerd. Of hij ook in de auto zat kan de woordvoerder niet bevestigen.

Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is volgens Het Parool nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat de toedracht van het incident was.