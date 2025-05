Twee verdachten aangehouden na schietpartij tussen twee groepen

Schoten De schietpartij vond plaats in de Kolfschotenstraat, in Amsterdam-Zuidoost, rond 20.30. Er kwamen meerdere meldingen over binnen bij de politie. De schoten zouden zijn gevallen tijdens een ruzie tussen twee groepen van ongeveer vijftien man, meldt de politie. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de schietpartij.

Zoektocht

De politie hield twee verdachten aan. Bij de zoektocht naar hen werd de politiehelikopter ingezet. De politie is in de Kolfschotenstraat een onderzoek gestart en is nog op zoek naar meer verdachten.