Twee verdachten opgepakt na vondst dode man in Amsterdam-Oost

Vrijdag rond 14.20 kreeg de politie een melding dat er een mogelijk overleden persoon zou liggen in een woning aan het President Steynplantsoen in Amsterdam-Oost. In het pand troffen agenten inderdaad een overleden persoon aan. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend, meldt de politie zondag.

Misdrijf

De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer – een man – door een misdrijf om het leven is gekomen. Forensische Opsporing en de recherche zijn een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. In de straat werd een calamiteitencontainer geplaatst ten behoeve van het onderzoek.

Volledige beperkingen

De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden, het gaat om twee mannen van 39 en 41 uit Amsterdam. Zij zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De oorzaak van overlijden is nog steeds in onderzoek.

De recherche is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk meer weten over het overlijden van het slachtoffer.