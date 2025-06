Twee verdachten voorlopig vrij na dodelijke ripdeal in Leiden

Beeld: de door een misdrijf omgekomen man was de ochtend van de moord nog gefilmd in de supermarkt.

Op 6 juni werd een 38-jarige man uit Leiden dood aangetroffen in zijn woning aan de Korte Langestraat. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Het slachtoffer bleek de ochtend van 6 juni nog op camerabeelden te staan, terwijl hij boodschappen deed. Te zien was dat hij rond 11.25 de Albert Heijn aan de Hooigracht in Leiden binnenkwam en een paar minuten later bij de kassa verscheen. Hij rekende zijn boodschappen contant af en vertrok vervolgens met een blauwe tas van Albert Heijn in zijn handen.

Spanje

Tijdens het onderzoek kwam er zicht op een aantal verdachten. Een van hen, een 22-jarige Nederlander, werd op 21 juni aangehouden in het Spaanse Marbella en later overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. In september vorig jaar werden nog vier verdachten opgepakt: twee Leidenaars van 28 en 29 jaar, een 28-jarige man uit Leiderdorp en een 31-jarige man uit Voorschoten.

Schutter

De inmiddels 23-jarige Ayoud H. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de man die het slachtoffer doodschoot. De 29-jarige Houdaifa A. en de 28-jarige Ismael M. uit Leiden werden sinds de vorige zitting in hun rechtszaak, in april, al niet meer verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, schrijft Omroep West.

Drugsbezit en witwassen

Ze waren wel samen met hoofdverdachte Ayoud H. op pad, maar zijn niet in de woning van het slachtoffer geweest. Ze worden alleen nog vervolgd wegens drugsbezit en witwassen. Houdaifa A. zou bijna negen kilo cocaïne en 25 liter BMK (grondstof voor speed) in zijn bezit hebben gehad, Ismael M. zou 22 kilo hasj, 98 gram coke en een kleine hoeveelheid xtc en heroïne hebben gehad. Beiden worden ook verdacht van het witwassen van 178.570 euro.

Rapport reclassering

Omroep West schrijft dat er inmiddels een rapport van de reclassering is over beide verdachten, waarin wordt gesteld dat de kans op herhaling ‘laag tot gemiddeld’ is. De reclassering adviseert een lange lijst van voorwaarden waaronder de mannen vrij kunnen komen.

Voorwaarden

De rechtbank besloot vrijdag dat het duo op 19 juni voorwaardelijk vrij komt met een enkelband. Ook mogen ze geen contact met elkaar en de andere verdachte hebben, hebben ze een meldplicht bij de reclassering, moeten ze schuldhulpverlening accepteren en een baan zoeken.

De zaak tegen Houdaifa A. en Ismael M. is inmiddels afgesplitst van die tegen hoofdverdachte Ayoud H., en staat nu gepland op 17 oktober. De zaak tegen H. is op 11 november.