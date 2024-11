Twee Warhols gestolen na explosie bij galerie Oisterwijk

(Beeld: NOS)



Het gaat om zeefdrukken uit de serie Reigning Queens van Andy Warhol uit 1985, met onder meer een portret van koningin Beatrix. Twee kunstwerken werden gestolen, twee andere kunststukken uit de reeks zijn achtergelaten op straat, omdat ze volgens de galeriehouder niet meer in de auto pasten. De kunstwerken zouden deze maand op de kunstbeurs PAN Amsterdam worden verkocht, meldt de NOS.

Ravage

De daders gebruikten zware explosieven om het pand aan de Dorpsstraat rond 03.05 binnen te komen. De schade aan de galerie is groot. De voordeur is eruit geblazen en overal rond het pand ligt glas. Ook in de rest van de straat vlogen ramen eruit. De dieven gingen er met twee kunstwerken in een auto vandoor. De vluchtauto werd later teruggevonden en bevat mogelijk explosieven.

Een explosievenverkenner van de politie is vannacht naar het pand gekomen. Forensische rechercheurs doen vandaag sporenonderzoek en agenten verrichten buurtonderzoek. Over de daders is nog niets bekend.