Twee zwaargewonden na geweldsincidenten in Woerden en Leeuwarden, verdachten aangehouden

Rond 03.40 kreeg de politie meerdere meldingen van een ernstig incident op de Schoener in Woerden. Toen agenten en andere hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat een 49-jarige man uit IJsselstein op straat zwaargewond en bekneld onder een personenauto lag.

Zorgwekkend

Hulpdiensten wisten het slachtoffer te bevrijden, waarna hij in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis werd vervoerd. In de directe omgeving hielden agenten een 27-jarige man uit Woerden aan op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De man zit vast en wordt verhoord.

Hoe het slachtoffer zwaargewond is geraakt, meldt de politie niet.



De politie is een groot rechercheonderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen en of beelden van het incident. Omdat er veel publiek op straat was dat Nieuwjaar vierde, sluit de politie niet uit dat omstanders beelden hebben gemaakt van het incident of kort daarna opnames maakten.

Voorstreek

Rond 06.30 kreeg de politie melding van een zware mishandeling aan de Voorstreek in Leeuwarden. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een 42-jarige man uit Leeuwarden zwaargewond aan. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

Arrestaties

De politie meldt dat op het moment van de mishandeling meerdere mensen op straat aanwezig waren. Er zijn vier verdachten aangehouden. De politie onderzoekt of zij betrokken zijn bij het geweldsincident. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk in bezit zijn van beelden waar de mishandeling op te zien is. Ook wordt onderzocht wat de toedracht is van de zware mishandeling.