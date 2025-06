Tweede arrestatie in onderzoek brand en crystal methlab Heemstede

Op zondagavond 9 maart vond er een felle brand plaats in een flat aan de Burgemeester van Lennepweg in Heemstede. In één van de woningen werd later een drugslaboratorium ontdekt. Vlak daarna werd al een 73-jarige man uit Heemstede aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Maandag 16 juni vindt een eerste pro-formazitting plaats. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Crystal meth

In het drugslab in Heemstede werd crystal meth geproduceerd. Bij de ontmanteling van het lab werden enkele tientallen kilo’s crystal meth gevonden. De vondst werd gedaan nadat een korte maar hevige brand uitbrak in het appartementencomplex.

Ontruimd

Vanwege de brand werden twintig woningen ontruimd. De bewoners daarvan zijn op de bewuste zondagnacht elders ondergebracht. In totaal moesten vijftig mensen worden geëvacueerd. Onder hen waren vijftien bewoners van een woonzorgcentrum. Zij konden korte tijd later allemaal weer terug naar huis.