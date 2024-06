Tweede verdachte in Amsterdamse explosiezaak is Belg

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen maandag een twee verdachte aangehouden in een onderzoek naar een zware explosie in Amsterdam, in oktober vorig jaar. Het gaat om een 33-jarige man uit België.

Schade

De explosie vond plaats op 5 oktober 2023 aan de Derde Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost, in een portiek van een appartementencomplex. De ontploffing richtte veel schade aan. Ramen van diverse woningen waren kapot, de deur van het portiek was eruit geblazen en auto’s die in de buurt stonden geparkeerd, waren flink beschadigd.

De politie startte direct na de explosie een onderzoek, waarbij een maand later een eerste verdachte werd aangehouden. Dat was een 30-jarige Rotterdammer. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden.

Tweede aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam een tweede verdachte in beeld. Dit was een 33-jarige man uit België. Maandag werd deze man aangehouden in Amsterdam. Dit meldt ze donderdag in een bericht. Hij wordt ervan verdacht een aansturende rol te hebben gehad bij deze explosie. De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten.