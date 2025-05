26 mei 2025

Tweede verdachte opgepakt voor liquidatie Ricardo Chamroe in Vlissingen

Een 30-jarige man is maandag in Zeist aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van de 28-jarige Ricardo Chamroe uit Goes, op 5 september 2024 in Vlissingen. Eerder werd in Vlaardingen al een 33-jarige man gearresteerd.