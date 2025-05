Tweede verdachte van dodelijke schietpartij Den Haag bij justitie in beeld | Waarschijnlijk gevlucht naar buitenland

Beeld: de politie onderzoekt de schietpartij in Den Haag

Gevlucht

Dit maakt het Openbaar Ministerie donderdag bekend. De tweede verdachte die in beeld is gekomen verblijft waarschijnlijk in het buitenland, buiten de Europese Unie. Hij is waarschijnlijk gevlucht en staat internationaal gesignaleerd, meldt het OM.

Ripdeal

Op vrijdagavond 18 april rond 19.50 uur werd op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat een 21-jarige Hagenaar neergeschoten. Vermoedelijk was sprake van een ripdeal, waarbij het slachtoffer werd bestolen. Kort erna overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vluchtauto

Een Team Grootschalige Opsporing van de politie onder leiding van een officier van justitie onderzoekt de zaak. Op zondag 20 april kon de eerste verdachte worden aangehouden en werd ook een zwarte Citroën C1 in beslag genomen die is gebruikt als vluchtauto.

Die eerste verdachte is vandaag door het Openbaar Ministerie voor de raadkamer van de rechtbank gebracht. Die heeft het voorarrest met 90 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van ‘medeplegen gekwalificeerde doodslag’.