Tweetal (43, 38) aangehouden voor drugslab in woning Middelburg

Jerrycans In een woning aan de President Wilsonlaan in Middelburg vond de politie maandag tientallen lege en halfvolle vaten van 25 en 60 liter jerrycans met (restanten) geelkleurige of zuur rokende vloeistoffen. Ook nam de politie laborantoriumglaswerk, klemmen, ventielen en gasslangen in beslag. Het team doet ook onderzoek naar milieuovertredingen. Vermoedelijk lekten de chemicaliën en werd de bodem bevuild.

Ontmanteld

De recherche doorzocht ook de woning van de 38-jarige man in de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Middelburg en nam telefoons in beslag. De grondstoffen en laborantoriumgoederen zijn vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

De twee verdachten zitten nog vast. De recherche doet nader onderzoek naar hun betrokkenheid bij de vermoedelijke productie van synthetische drugs. Wat voor soort drugs er precies werden gemaakt, maakt deel uit van het politieonderzoek.