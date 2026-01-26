Tweetal aangehouden na moord op taxichauffeur in Geel (B)

Jimmy Taxi Vrijdagavond rond 20.50 kreeg de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een noodoproep van een gewond persoon op de Larum in Geel. Een man lag daar op straat met een schotwond. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 45-jarige taxichauffeur uit Geel overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens Belgische media is het slachtoffer Marko Beka. Hij had zijn eigen luxe taxibedrijf Jimmy Taxi en laat een gezin en drie kinderen achter.

Huiszoekingen

Tijdens intensief onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen zijn afgelopen weekend verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Dat resulteerde zaterdag en zondag in de arrestaties van twee mannen van 20 en 24 uit Merksem en Geel. Na hun verhoor werden ze zondag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van moord. De raadkamer zal vrijdag over die aanhouding oordelen.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet, maar op dit moment is het volgens het parket Antwerpen nog onduidelijk wie het fatale schot heeft gelost en wat het motief was voor de schietpartij.